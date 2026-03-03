Hay nuevas aulas para la educación técnica en el partido de Mar Chiquita

Uno de los nuevos espacios para los estudiantes de secundaria en Camet Norte.

Mientras continúa la obra para que la escuela secundaria técnica N°2 de Camet Norte tenga su propia sede a partir de una reactivación de la inversión realizada por el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, autoridades municipales y provinciales inauguraron nuevos espacios y aulas para la institución, actualmente en funcionamiento en el centro comunitario de la localidad.

El propio gobernador, acompañado por el intendente Walter Wischnivetzky, la directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el director de la escuela técnica, Fernando Prieto; encabezaron el acto de inauguración de las aulas, una ampliación clave para acompañar el crecimiento de la matrícula y fortalecer la educación técnica en la costa del distrito.

La actividad se desarrolló en el marco de la visita de Kicillof a Mar Chiquita el viernes pasado para cerrar las conferencias de verano.

Mientras se construye la sede propia, la escuela técnica de Camet Norte funciona en el CIC de la localidad.

Las obras inauguradas no solo contemplan nuevas aulas, sino también un conjunto de espacios fundamentales para el funcionamiento de la escuela que hoy tiene sede en el centro integrador comunitario a la espera del edificio propio.

En detalle, se incorporaron dos aulas, un entorno formativo, una batería de baños, un aula digital y un patio, lo que permite mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas de la institución.

Actualmente, la escuela técnica N° 2 cuenta con una matrícula en expansión y nuevas propuestas formativas. En este ciclo lectivo 2026, la institución incorporó dos tecnicaturas: maestro mayor de obras y energías renovables, esta última única en la región.

Kicillof junto a un grupo de estudiantes de Mar Chiquita.

La creación de la escuela respondió a una necesidad concreta del territorio. Antes de su apertura, muchos estudiantes de la costa de Mar Chiquita debían trasladarse a Mar del Plata para acceder a la educación técnica. Desde su inicio en 2023, la institución creció de manera sostenida, consolidándose como una oferta educativa clave en el partido.

En este marco, el intendente Walter Wischnivetzky recordó que la provincia de Buenos Aires y el municipio avanzan en la finalización del edificio propio de la escuela técnica N° 2, una obra que frenó el gobierno de Javier Milei y que ya se encuentra nuevamente en ejecución con financiamiento provincial.