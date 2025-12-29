Tensión por el incendio de un galpón: una mujer sufrió quemaduras y fue internada inconsciente

Una mujer de 53 años sufrió quemaduras en su cuerpo y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende después de que se desatara un incendio en un galpón del barrio El Martillo de Mar del Plata.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el siniestro se registró alrededor de las 13.30 en inmediaciones de la calle Lebenshon al 6600, donde se registró un principio de incendio en un galpón.

Una dotación del cuartal de Bomberos del centro arribó al lugar y sofocó las llamas. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se hizo presente y trasladó a la propietaria, una mujer de 53 años.

La víctima sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y fue derivada al Higa, a donde ingresó en estado de inconsciencia, según confiaron fuentes oficiales. Se aguarda por su evolución.