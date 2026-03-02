Crece la preocupación por un nuevo incendio en cercanías de la estación depuradora de Osse

Las llamas habían sido sofocadas en horas de la tarde.

Debido a las fuertes ráfagas de viento que azotan a Mar del Plata, en la noche de este lunes se volvió a incendiar el campo situado en inmediaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse).

Según informaron vecinos a 0223, un grupo de personas "están prendiendo fuego en forma intencional" en el terreno ubicado sobre la ruta 11 y existe el riesgo de que las llamas se propaguen hasta las viviendas de Apand.

Más temprano, alrededor de las 17, autoridades de Osse habían informado que el siniestro se encontraba "contenido y en proceso de extinción", luego del trabajo de cuatro dotaciones, con la participación de una dotación de Bomberos de Santa Clara y el apoyo de Defensa Civil.

Sin embargo, una vez finalizadas las tareas, frentistas de la zona advirtieron que se registró un nuevo incendio en el mismo espacio y esta vez, de acuerdo a las imágenes a las que accedió este medio, parece ser de dimensiones mayores.

"Está cada vez peor. Llamas muy altas", graficó otro vecino sumamente preocupado por el foco ígneo.