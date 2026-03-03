Aseguran que el incendio cerca de la estación depuradora de Osse está “controlado”

Tras varias horas de intenso trabajo de bomberos, finalmente el foco de incendio registrado en las inmediaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, sobre la ruta 11, se encuentra en proceso de extinción.

Así lo confirmaron esta mañana desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) que señalaron que pasadas las 23 horas se pudo controlar el siniestro gracias al accionar de bomberos. "Todo funciona con normalidad”, explicaron a 0223 desde la empresa.

El incendio se habría iniciado en la zona de Parque Peña y, desde un primer momento, se dio inmediata intervención a cuatro dotaciones de bomberos, que tuvo el apoyo del Cuartel Santa Clara y la colaboración de Defensa Civil.

Según informaron vecinos a 0223, un grupo de personas habían prendido fuego “en forma intencional" en el terreno ubicado sobre la ruta 11 y había gran preocupación a que los intensos vientos que azotaban Mar del Plata durante la tarde, ayudara a propagar las llamas. Algo que finalmente, fue controlado por los bomberos y que con las precipitaciones que cayeron sobre la ciudad esta mañana, esté definitivamente extinto el foco ígneo.