Ardió un basural y los vecinos apuntaron contra un acumulador: "Es un peligro"

Vecinos reclamaron una intervención municipal para evitar que el lugar vuelva a convertirse en un foco de contaminación y riesgo. Foto: 0223.

Un incendio en un microbasural a cielo abierto generó preocupación este martes en la zona de Falkner y Rojas, donde las llamas avanzaron sobre una gran cantidad de residuos acumulados y obligaron a la intervención de los bomberos en más de una oportunidad.

El incendio ocurrió en Falkner y Rojas, y aseguran que fue provocado de forma intencional.

Según relataron vecinos de la cuadra, el foco ígneo comenzó durante la mañana y fue controlado en una primera instancia por una dotación del cuartel Caisamar. Sin embargo, horas más tarde el fuego se reavivó, por lo que personal policial solicitó nuevamente la presencia de los bomberos ante el riesgo de que las llamas se propagaran.

En el lugar se observó un móvil de la Policía Bonaerense que permanecía en la zona controlando que el fuego no prospere, mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

"Lo hizo un acumulador, es un peligro"

Una vecina aseguró a 0223 que a pocos metros del foco se encuentra la vivienda de un hombre al que señalan como acumulador compulsivo. “Hace días sacó un montón de cosas y las dejó ahí. Es todo lo que ahora está ardiendo. Siempre junta basura y es un asco y peligro para todo el barrio”, sostuvo.

Sostienen que un hombre acumulador es el responsable del incendio. Foto: 0223.

La mujer fue más allá y afirmó que el propio hombre habría iniciado el fuego. “Llamamos muchas veces porque es insalubre, hay mucho olor, y no sabés las ratas que salen de ahí. Es un peligro”, agregó.

Los habitantes de la manzana manifestaron su preocupación no solo por el incendio sino por la situación sanitaria que genera el basural, y reclamaron una intervención municipal para evitar que el lugar vuelva a convertirse en un foco de contaminación y riesgo.

Al cierre de esta edición, los bomberos trabajaban nuevamente en el sector para extinguir por completo las llamas y evitar que el incendio vuelva a reactivarse.