Sofocan incendio en los alrededores de la estación depuradora de Osse

El incendio que se desarrollaba en inmediaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales se encuentra contenido y en proceso de extinción según informaron desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse).

A través de un comunicado, desde la empresa estatal indicaron que el fuego se habría iniciado en la zona de Parque Peña y, desde un primer momento, se dio inmediata intervención a los Bomberos. En el sector trabajaron cuatro dotaciones, con la participación de una dotación de Bomberos de Santa Clara y el apoyo de Defensa Civil, coordinando las tareas para contener y extinguir el foco ígneo.

En forma simultánea, personal técnico de OSSE activó los protocolos preventivos correspondientes y mantiene un monitoreo permanente de las instalaciones, a fin de garantizar el normal funcionamiento del sistema. La operatoria de la Estación Depuradora se desarrolla con normalidad.

Actualmente se realizan tareas de enfriamiento y control, permaneciendo el área bajo observación para evaluar la evolución de la situación de acuerdo a las condiciones de viento.

Desde Osse remarcaron el trabajo preventivo que desarrollaron en el último tiempo para dar respuesta a las contingencias como la apertura de tres mil metros de nuevos caminos internos; el arado de diez mil metros lineales para la generación de cortafuegos y la incorporación de un acoplado cisterna de cuatro mil litros con motobomba contra incendios.