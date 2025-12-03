Dejó Huracán para irse a Boca, la gente se enojó, pero ahora lo fueron a buscar y vuelve al "globo"

Después de una larga espera, Huracán oficializó el regreso del director técnico Diego Hernán Martínez. Mediante una publicación, el “Quemero” confirmó la noticia junto a una fotografía del entrenador y una descripción detallada de los primeros pasos que dará en su regreso a Parque Patricios.

En el escrito, explicó: “El técnico estará en el inicio de la pretemporada del plantel profesional este jueves en La Quemita”. Huracán agregó: “una vez finalizada la práctica, por la tarde se terminará de sellar el contrato que lo unirá al club hasta junio de 2027”. En el cierre de la descripción, el conjunto de la primera categoría del fútbol argentino informó que la presentación será este viernes, después del entrenamiento.

El regreso de Martínez marca también el cierre de un ciclo inconcluso. Su primera etapa había terminado de manera abrupta cuando decidió aceptar la oferta de Boca Juniors, salida que generó malestar en parte de la dirigencia y del hincha debido a la forma y el momento en que se produjo. Aquel paso por el “Xeneize” no tuvo la continuidad esperada y dejó al entrenador nuevamente en el mercado, lo que allanó el terreno para un reencuentro con Huracán, donde siempre había dejado una buena impresión futbolística.

Ahora, su desafío pasa por reordenar a un equipo que llega de temporadas irregulares y que necesita recuperar identidad, contundencia y estabilidad para volver a competir en los primeros planos del torneo local. La dirigencia, por su parte, considera que Martínez es la pieza adecuada para reiniciar un ciclo a largo plazo, apoyado en su idea de juego y en un proyecto que busca sostenerse más allá de los resultados inmediatos. Con la firma hasta 2027, Huracán apuesta fuerte a su nuevo entrenador.

