Junior Arias, otra vez, casi no tuvo participación y salió en el entretiempo. (Fotos: Prensa Aldosivi)

La imagen es un poco la que se repite en cada partido de visitante. En trámites parejos, Aldosivi recibe un gol y se le vuelve todo demasiado cuesta arriba porque carece de ideas a la hora de atacar y de falta de profundidad. Sus hombres de ataque casi no participan del juego y son escasas las ocasiones en el arco contrario. Y Banfield, todo lo contrario, sin tanto control de pelota, fue contundente, dos centros desde la derecha y dos voleas sensacionales de Lautaro Gómez para el 2 a 0 que acomoda al local en la lucha por la clasificación y hunde al "tiburón" en la pelea del descenso.

El arranque de Aldosivi fue mejor y manejó la pelota con criterio, aunque le faltó profundidad. Ante la imposibilidad de dejar un hombre de cara al gol, se repitió en centros que casi nunca tuvieron destinatario. La única ocasión clara fue con un zurdazo de Cordero que controló el arquero.

El local, por su parte, fue más profundo con menos posesión. Cuando merecía estar con un hombre menos por un fuerte planchazo de Lautaro Villegas sobre Fernando Román, que el árbitro Gariano entendió en cancha y después a instancias del VAR que era amarilla, Banfield se puso en ventaja. Buena jugada colectiva, centro preciso de Santiago López y definición exacta de volea de Lautaro Gómez para el 1 a 0.

Síntesis

Banfield (2): Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor y Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas y Lisandro Piñero; Tiziano Perrotta y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Cambios: ST 0' Lautaro Ríos y David Zalazar por Lautaro Villegas y Lisandro Piñero, 22' Nicolás Meriano por Vittor, 32' Federico Anselmo por Perrotta y 35' Thomas Rodríguez por Gómez.

Aldosivi (0): Axel Werner; Guillermo Enrique, Nicolás Zalazar, Fernando Román y Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Federico Gino, Roberto Bochi y Alan Sosa; Nicolás Cordero y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.

Cambios: ST 0' Mauro Da Luz y Rodrigo Márquez por Rolón y Arias, 26' Agustín Palavecino y Alejandro Villarreal por Rodríguez y Cordero, y 29' Natanael Guzmán por Enrique.

Goles: PT 35′ Gómez (B); ST 27' Gómez (B).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Florencio Sola.

