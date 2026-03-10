Este miércoles, Boca Juniors recibirá a San Lorenzo en la Bombonera por la novena fecha del Torneo Apertura, un encuentro que tendrá un condimento especial para Adam Bareiro. El delantero paraguayo, quien comenzó su ciclo en Boca con buenos rendimientos, exhibe en su pierna izquierda un tatuaje que revela su pasado en el Ciclón, un detalle que no puede ocultar y que hará de este clásico un momento único.

El tatuaje fue realizado hace dos años, en los últimos meses de Bareiro en San Lorenzo. En él se puede observar el número 11 que llevaba en la espalda, acompañado por el escudo del club y la figura de un cuervo posado sobre el número, símbolo característico del equipo. Tamara Rojas, pareja del futbolista, fue quien compartió la imagen en redes sociales, describiéndolo como "El cuervo fan".

Bareiro tuvo dos períodos en San Lorenzo entre 2019 y 2024, donde disputó 120 partidos y marcó 40 goles, llegando a ser capitán y ganándose un vínculo muy fuerte con los simpatizantes. En aquella época, el delantero utilizó su tatuaje como un argumento para demostrar su compromiso con el club y su intención de no partir pese a la cláusula de rescisión. "Ya lo están haciendo de Boca, mirá que hace diez días se hizo un tatuaje de San Lorenzo. No va a ser fácil, está muy identificado con el club", afirmó Néstor Ortigoza, quien entonces era manager del Ciclón.

Sin embargo, con una deuda salarial de ocho meses, Bareiro se desvinculó de San Lorenzo a mediados de 2024 para incorporarse a River Plate, equipo que también mostró interés, a pesar de que Boca lo pretendía. Tras su despedida, el jugador expresó: "Si era por la gente, me quedaba para siempre. Si soy el jugador que soy es gracias a San Lorenzo".

Durante su breve paso por River, Bareiro enfrentó una vez a San Lorenzo, ingresando desde el banco en los últimos diez minutos de un empate 1-1, sin poder anotar. Ahora, con la camiseta de Boca, tendrá la oportunidad de medirse contra su ex equipo como titular, ya habiendo marcado goles en su debut con el Xeneize en la Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy. Desde entonces, ha tenido presencia destacada en el área, aunque sin tantos en partidos posteriores.

El tatuaje que conserva en su pierna izquierda sigue presente, aunque con modificaciones: el número 11 ahora está pintado de negro y el escudo ha sido removido, rodeado por otros nuevos tatuajes que se ha hecho recientemente.

Además de Bareiro, otros futbolistas de Boca tienen pasado en San Lorenzo: Agustín Martegani, que llegó a mediados de 2024; Malcom Braida, incorporado el año pasado; y Ángel Romero, que se sumó a principios de 2026. Cada uno vive una situación diferente en el club: uno sin lugar en el equipo, otro como alternativa para el lateral izquierdo y el último en proceso de recuperación tras una lesión, con la intención de volver a ser convocado.