Omar Pérez era un talentoso enganche, estuvo a la sombra de Riquelme y brilló en Independiente Santa Fe de Bogotá.

Omar Pérez, exmediocampista de Boca Juniors e ícono del fútbol colombiano, compartió detalles sobre el infarto que vivió en febrero en Bogotá, justo el día que su hijo Franco debutaba en la Reserva del club xeneize.

En una entrevista, Pérez describió cómo comenzó su malestar: tras realizar un entrenamiento matutino en el gimnasio, decidió relajarse en un sauna mientras esperaba el partido de su hijo. Fue allí donde sintió un dolor intenso en el pecho, un síntoma que nunca había experimentado antes. “Sentí algo que nunca me había pasado: un dolor fuerte en el pecho”, afirmó el exjugador. Al notar que la atención médica tardaría en llegar, tomó la decisión de ir por sus propios medios a una clínica, donde le confirmaron que estaba sufriendo un infarto y requirió una intervención urgente.

Durante el procedimiento, su mente estuvo puesta en su familia y especialmente en el debut de Franco. “Cuando me hicieron el electrocardiograma pedí permiso para ver el partido de mi hijo”, recordó Pérez, que se mantuvo conectado a pesar de la gravedad del momento.

El exfutbolista describió el impacto emocional que atravesó mientras esperaba la operación: “Estuve una hora mirando el techo y analizando la vida”. Afortunadamente, la colocación de un stent fue exitosa y su estado se estabilizó. Tras varios días internado en Bogotá, recibió el alta y comenzó la recuperación en su hogar. Omar Pérez destacó la importancia de esta experiencia para valorar la salud y la necesidad de realizar controles médicos periódicos.

Además, expresó su orgullo por el camino futbolístico que inicia su hijo Franco en Boca Juniors, y mencionó que, aunque ya retirado, proyecta continuar vinculado al deporte como entrenador en los próximos años.