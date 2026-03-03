Coudet se despidió de Alaves y mañana asume en River: cómo será su cuerpo técnico

River avanzó en la llegada de Eduardo Coudet y, tras despedirse este martes del plantel de Alavés, el entrenador ya resolvió cambios clave en su cuerpo técnico. La principal novedad es la incorporación de Damián Musto como ayudante de campo, en reemplazo de Patricio Graff, quien no continuará en el nuevo ciclo en Núñez.

Además, sin confirmación oficial está la chance que Luis “Lucho” González se sume como un segundo ayudante de campo. Ambos compartieron plantel en el “Millonario” durante los años 2003 y 2004, donde consigueron el Torneo Clausura de ambos años.

Coudet, que firmará contrato hasta diciembre de 2027 con posibilidad de extenderlo un año más, se convertirá en el sucesor de Marcelo Gallardo tras su salida del club. El DT ya se despidió del plantel español y viajará a Buenos Aires y sería presentado el miércoles al mediodía.

La llegada de Musto representa un giro respecto de la estructura que el Chacho utilizó en España. El exmediocampista, de 38 años, fue dirigido por Coudet en Rosario Central, Club Tijuana e Internacional y se retiró de la actividad profesional el año pasado. Su vínculo con el entrenador y su conocimiento del método de trabajo resultaron determinantes para su incorporación.

El cuerpo técnico se completará con Carlos Miguel Fernández como ayudante, mientras que Octavio Manera y Guido Cretari continuarán como preparadores físicos. En el área de arqueros seguirán Marcelo Barovero y Tato Montes, quienes trabajaron en el último tramo del ciclo anterior.

