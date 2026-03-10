Chocó con su moto, sufrió 4 cirugías en la cabeza y necesita ayuda: el dramático pedido de su mamá

La familia de Narela Aguirre (23) nuevamente pide colaboración a los marplatenses luego que la salud de la joven, que sufriera un grave accidente hace dos meses, siga en estado crítico en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

En diálogo con 0223, Mariana (la mamá) contó que desde el 11 de enero cuando chocó con su moto en la esquina de Castelli y Lavalle, Narela “no puede hablar ni una palabra” y a pesar de que el muchacho que conducía el vehículo no se escapó y brindó los datos del seguro, “ninguna de las compañías han pagado ni un peso”.

La mujer relató que su hija en el siniestro sufrió la fractura de la tibia, el tobillo y a pesar de tener el casco puesto, también tuvo un fortísimo golpe en la cabeza y debió que ser operada de urgencia.

“Desde ese día, cuatro veces le abrieron su cabeza. Tiene un drenaje líquido cefalorraquídeo porque produce de más. Y ahora está terminando su medicación por una bacteria nueva que tuvo. Hay días que habla 10 palabras y días que no habla ni una. Van a tener que operarla otra vez porque tienen que ponerle una válvula interna”, señaló Mariana.

“Cualquier aporte por pequeño que sea ayuda muchísimo”

Todo ese proceso de recuperación, suma gastos extra que la familia de Narela asume con mucha dificultad y por eso es que a través de las redes sociales, su madre pide ayuda para solventar gastos en tornillos, prótesis, productos de cuidado personal, pañales e insumos básicos para su recuperación.

“Cualquier aporte por pequeño que sea ayuda muchísimo. Sino podés colaborar, compartir también”, pidió Mariana.

Alias para colaborar

todos.con.nare

A nombre de: Aguirre Mariana Valeria (Banco Nación)