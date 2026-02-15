Un apostador ganó la Revancha del Quini 6 y se quedó con más de 8 mil millones de pesos

El sorteo número 3348 del Quini 6 de este domingo 15 de febrero puso en juego esta noche un pozo de más de 17.650 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 7.412 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron: 06 -12 - 24 - 26 - 40 - 41. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.588 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 03 - 17 - 21 - 34 - 38 - 43. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 8.061 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 07 - 11 - 13 - 14 - 36 - 37. En esta modalidad hubo un apostador que acertó los seis aciertos y se llevó un premio de 8.061.570.084,60 de pesos. El ganador hizo la jugada en una agencia de la localidad de Santa Lucía de Corrientes.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 404 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 04 - 07 - 12 - 22 - 26 - 39. Hubo 59 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 6 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 10.450 millones de pesos.