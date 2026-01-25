Quini 6 deja un nuevo millonario en el sorteo de este domingo 25 de enero: cuánto ganó y dónde jugó la boleta
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 25 de enero hubo en juego un pozo de más de 13.350 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3342 del Quini 6 de este domingo 25 de enero puso en juego esta noche un pozo de más de 13.350 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 5.909 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron: 42 - 16 - 07 - 20 - 00 - 21. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.340 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 38 - 22 - 33 - 32 - 10 - 15. En esta modalidad hubo un ganador que acertó los seis números y se lleva un premio de 1.270.569.812,40 de pesos. La boleta se jugó en la agencia 074895-000 en la localidad de San Vicente, Buenos Aires.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 25 de enero
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 5.521 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 10 - 21 - 34 - 07 - 33 - 45. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 384 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 12 - 40 - 13 - 18 - 38 - 10. Hubo 14 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 27.492.985,29 de pesos.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 13.400 millones de pesos.
Leé también
Temas
Lo más
leído