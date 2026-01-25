Quini 6 deja un nuevo millonario en el sorteo de este domingo 25 de enero: cuánto ganó y dónde jugó la boleta

El sorteo número 3342 del Quini 6 de este domingo 25 de enero puso en juego esta noche un pozo de más de 13.350 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 5.909 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron: 42 - 16 - 07 - 20 - 00 - 21. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.340 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 38 - 22 - 33 - 32 - 10 - 15. En esta modalidad hubo un ganador que acertó los seis números y se lleva un premio de 1.270.569.812,40 de pesos. La boleta se jugó en la agencia 074895-000 en la localidad de San Vicente, Buenos Aires.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 25 de enero

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 5.521 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 10 - 21 - 34 - 07 - 33 - 45. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 384 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 12 - 40 - 13 - 18 - 38 - 10. Hubo 14 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 27.492.985,29 de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 13.400 millones de pesos.