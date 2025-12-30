Fechón cumbiero en BrewHouse para abrir el año con Supermerk2, Dj Pipo y Dj Tao

Con esta edición especial, abre el calendario de fiestas 2026 y se perfila como una de las más convocantes de los primeros días del año.

La Fiesta Pagana vuelve a Mar del Plata y promete abrir el 2026 de la mejor manera, con una noche cargada de música, baile y clima festivo. El encuentro será el viernes 2 de enero en el Centro Cultural Brewhouse Puerto, uno de los espacios más convocantes de la ciudad.

La primera gran fiesta del año tendrá como show central a Supermerk2, en una propuesta que combina cumbia, hits bailables y DJ sets para arrancar el nuevo año sin pausa.

Supermerk2 y DJs para una noche sin descanso

Además del show en vivo de Supermerk2, la Fiesta Pagana contará con una grilla de DJs que musicalizarán toda la noche:

DJ Pipo

DJ Tao

Díaz Maca

Patricio Djockeey

La propuesta está pensada para bailar desde temprano y hasta el cierre, con un recorrido musical que atraviesa clásicos, cumbia y ritmos populares.

El evento se realizará en el Centro Cultural Brewhouse Puerto, un espacio ya consolidado para grandes fiestas y shows en vivo, que combina cerveza artesanal, gastronomía y música en un entorno amplio y preparado para eventos de gran convocatoria.

Una fiesta que ya es un clásico

La Fiesta Pagana se convirtió en una marca registrada de las noches marplatenses, con ediciones que reúnen a miles de personas y artistas reconocidos, consolidándose como una de las propuestas más elegidas del verano.

Cuándo: viernes 2 de enero

Dónde: Centro Cultural Brewhouse Puerto

Show en vivo: Supermerk2

Musicalizan: DJ Pipo, DJ Tao, Díaz Maca y Patricio Djockeey

Las entradas están en venta en Cultutickets. Además de la mejor música, durante toda la noche habrá barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.