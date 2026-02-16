El ingenioso reclamo de una artista del Cosquín Rock ante la presencia de Gustavo Cordera

La cantante femenina Six Sex se expresó en contra de la presencia de "ciertos hombres" en el festival.

La cantante Six Sex, reconocida por sus explícitas presentaciones y contenido musical "no apto para menores de 18 años", concentró todas las miradas en su paso por el escenario cuando apuntó contra un artista masculino que formó parte del Cosquín Rock con una ingeniosa forma de protesta.

Ante la presencia de "ciertos hombres" que integraban el line-up y le generaban incomodidad, la artista urbana decidió ponerse pantalón largo en vez de una prenda inferior ligera como suele utilizar cada vez que canta para su público.

Se trató de una detalle no menor debido a su forma de expresar el arte y, por sobre todas las cosas, que horas antes había tocado Gustavo Cordera, objeto de una ola de repudio social y judicial tras su polémica frase “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo".

“Me puse pantalón porque lugares donde me siento más cómoda que en otros. Con ustedes me siento cómoda, pero no compartiendo line-up con ciertos hombres la verdad que no”, afirmó la intérprete de ”Cuatro Novios", luego de que el público le pidiera “que se saque todo”.

Las palabras de la artista del underground Francisca Cuello no tardaron en viralizarse en redes sociales, lo que generó debate entre quienes apoyaron su reclamo y los fanáticos del exBersuit Vergarabat.