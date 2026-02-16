¿Cuál es el salario de un policía?: la cifra que moviliza en las calles a ex efectivos y comisarios retirados en Mar del Plata

Los manifestantes cortaron un carril de la avenida Independencia para visibilizar la protesta.

Esta mañana en pleno primer feriado de Carnaval en Mar del Plata, un numeroso grupo de manifestantes, entre ellos policías retirados y familiares de uniformados en servicio, cortaron un carril de la avenida Independencia frente a la Comisaría Primera, exigiendo un aumento salarial del 80% y mejoras en la cobertura de salud de la obra social Ioma.

El excomisario Marcelo Carlos Di Pasqua es la persona encargada de llevar el reclamo de los policías y en su carácter de abogado, aseguró a 0223 que si bien hay puntos en común en la protesta que efectuó días atrás la policía de Santa Fe, aclaró que en Mar del Plata "no se verá afectada la seguridad" ya que la movilización la realizan principalmente familiares y policías retirados.

En tal sentido, Di Pasqua -que fue eje de una fuerte denuncia en 2017 por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal- aseveró que los policías en actividad “apoyan el reclamo pero no pueden levantar la voz porque son sancionados”.

“El policía que recién ingresa cobra entre 800 y 900 mil pesos de bolsillo y un comisario a cargo, alrededor de 2 millones de pesos. Esto hace que haya policías que salen a trabajar de Uber. Conozco comisarios que lo hacen y que obviamente no lo van a decir porque les hacen un sumario”, alertó.

Por último, remarcó que la solicitud "no tiene banderías políticas" ya que el gobierno provincial, en el caso de los combustibles, "entrega 8 litros de diésel para que patrullen por día una camioneta Nissan Frontier mas el refuerzo que hace la Municipalidad, que son 60 mil pesos por semana...ambos saben que con eso no se puede patrullas las calles de Mar del Plata", razonó.

El pedido al Ministerio de Seguridad

Los manifestantes llevaron un petitorio a las autoridades, reclamando los siguientes puntos:

a) Se otorgue un aumento salarial a todo el personal policial de la Provincia de Buenos Aires, sin distinción de jerarquía y situación de revista del 80 por ciento más de lo que están cobrando al día de hoy.

b) Se aumente el coseguro de servicios sociales en un 100 por ciento para poder cubrir gran parte de los medicamentos a los cuales muchos efectivos policiales en el día de hoy con recursos propios no pueden acceder.

c) Se aumente el valor de las horas C.O.R.E.S. a la suma de 12.000 pesos la hora.

d) Se aumente la hora de P.O.L.A.D. en un 50 por ciento.

e) Se arbitren los medios necesarios para que vuelva la cobertura de I.O.MA, a lo que históricamente sucedía en Mar del Plata y otras ciudades, siendo que en dicha ciudad las principales clínicas privadas atendían al personal, y ahora no; que cubran los tratamientos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, y demás servicios de salud que siempre cubrió y desde hace y un tiempo a la fecha no lo hace.

f) Se me tenga por presentado en representación de personal policial de la provincia de Buenos Aires en distintas situaciones de revista, y con domicilio constituido.

g) Se conceda una reunión a la brevedad posible para establecer un canal formal de diálogo orientado a la búsqueda de escucha y soluciones.