Quini 6 de Año Nuevo: resultados y ganadores del sorteo del miércoles 31 de diciembre

El sorteo número 3335 del Quini 6 de este miércoles 31 de diciembre, el último del 2025, puso en juego esta noche un pozo de más de 8.300 millones de pesos, con más de 1.300.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 4 mil millones de pesos. Los números que salieron fueron: 05- 13 - 22 - 38 - 40 - 43. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.300 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 12 - 13 - 28 - 32 - 36 - 44 . En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 31 de diciembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 3 mil millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 08 - 12 - 21 - 31 - 36 - 40. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 290 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 15 - 21 - 28 - 36 - 39. Hubo 20 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 14.528 millones de pesos.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6, el primero del 2026, pondrá en juego un pozo total estimado de más de 9.700 millones de pesos.