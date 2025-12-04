Múltiples cortes de tránsito y cambios en más de 20 líneas de colectivos por el encendido del árbol de Navidad

Hasta el 23, los vecinos pueden depositar sus cartas dirigidas a Papá Noel en los buzones dispuestos en distintos puntos de la ciudad.

El Municipio invitó a la comunidad a participar del tradicional encendido del árbol navideño en Plaza San Martín, que se realizará el este lunes 8 de diciembre a partir de las 18.

Según indicaron, la jornada comenzará con un espacio coordinado por personal de Bibliotecas, donde los niños podrán escribir sus cartas navideñas, y solicitaron incluir un correo para que Papá Noel pueda responderlas.

Además, el encargado de repartir los regalos para los niños estará presente junto a otros personajes de Navidad para sacarse fotos y compartir un momento especial con grandes y chicos.

Por otro lado, desde las 19 habrá propuestas artísticas que incluyen:

La presentación de la Orquesta Infanto Juvenil dirigida por el Maestro Claudio Corradini.

dirigida por el Maestro Claudio Corradini. El concierto de la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata.

Mar del Plata. La actuación de l a Guardia del Mar .

. Coros Navideños.

En tanto al encendido del árbol navideño, a cargo de la Dirección General de Alumbrado Público del Emvial, está previsto para las 20:30, y en paralelo habrá una feria con stands organizados por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, y una variada oferta gastronómica en foodtrucks.

Cambios en el tránsito y transporte público

Para garantizar el desarrollo del evento, desde las 6 se llevará a cabo el despeje de la avenida Luro desde San Luis a Hipólito Yrigoyen, y realizarán cortes de tránsito desde las 13 hasta la medianoche en las siguientes intersecciones:

Luro y La Rioja.

La Rioja y 11 de Septiembre.

Hipólito Yrigoyen y San Martín.

Mitre y San Martín.

Mitre y Diagonal Alberdi.

Diagonal Alberdi y Córdoba.

Diagonal Alberdi y San Luis.

En tanto, los recorridos de las líneas de colectivo 511, 512, 512b, 717, 521, 522, 523, 531, 532, 533, 541, 542, 543, 551, 552, 553, 562, 571, 572, 573, 581, 715 y 720, también serán modificados.

Sentido al centro: -Cabecera 2 a 1- Todas las líneas de transporte público se desplazarán por la Diagonal Alberdi Norte, su continuación 25 de Mayo y retomarán sus trayectos cotidianos.

Sentido a la costa: -Cabecera 1 a 2- Todas las líneas se desplazarán por la avenida Luro hasta La Rioja, por esta a Belgrano y a Buenos Aires, continuando con sus recorridos habituales.

Más detalles sobre los cortes de tránsito pueden consultarse en este enlace.

Por último, le recordaron a los vecinos que hasta el 23 de diciembre pueden depositar sus cartas dirigidas a Papá Noel en los buzones dispuestos en Mar del Plata, ubicados en Plaza San Martín, Plaza De Los Jubilados (Ayolas y Rondeau) y Centro Comercial Chapadmalal (Paseo de Las Cotorras), al igual que en Sierra de los Padres, en la Plazoleta Manuel Belgrano, y en Batán, en la Plaza Central.