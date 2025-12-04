Balearon en el pecho a un joven de 18 años: está grave

El aviso del personal del Destacamento policial del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) por el ingreso de un joven de 18 años baleado en el pecho dio origen a una investigación a cargo de la comisaría quinta con intervención de la fiscalía en turno para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que hizo 0223, el herido llegó a la casa de un amigo en William Morris al 4100 con una herida en el pecho y pidiendo ayuda por lo que lo llevaron en moto al Centro de Atención Primaria de Salud N°2.

"Después te cuento" le dijo al amigo durante el traslado al Caps donde lo atendieron y a partir de esa primera asistencia se dispuso llevarlo al Higa en ambulancia.

El frente del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El joven acompañante dijo que dio aviso a los familiares de la víctima y personal policial fue hasta un domicilio en la calle Nápoles al 4300. Allegados del herido confirmaron que vivía en el lugar, pero no pudieron dar precisiones sobre lo sucedido.

Los oficiales hicieron las actuaciones de rigor en el marco de una causa por homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa que serán remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Florencia Salas.