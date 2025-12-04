Horror: un nene de 10 años apareció ahorcado en su casa y se entregó su amigo de 16

Un niño de 10 años fue encontrado muerto por ahorcamiento en la casa de San Miguel de Tucumán donde vivía con su familia, lo que llevó a la Justicia a iniciar una investigación. Un amigo de la víctima, de 16 años, se entregó a la Policía horas después del hallazgo. El trágico suceso ocurrió en un inmueble situado en el pasaje Paraguay al 100, donde el pequeño residía junto a sus dos hermanos y su tío abuelo.

Fuentes policiales indicaron que fue el propio sospechoso quien llamó al 911 en la mañana del domingo para alertar sobre la muerte del menor, después de haber visitado a la familia. En esa comunicación, el adolescente afirmó que el nene murió a causa de un estrangulamiento. Poco después del aviso, el joven abandonó la casa familiar.

El atacante permaneció desaparecido por un breve lapso de tiempo.

El adolescente permaneció desaparecido por un breve lapso de tiempo hasta que se presentó de manera voluntaria ante las fuerzas de seguridad, donde quedó bajo custodia. En la escena del hallazgo, peritos de la Científica trabajaron intensamente con el objetivo de recolectar toda la evidencia necesaria para la investigación.

La causa por el hecho quedó a cargo del fiscal Pedro Gallo, quien trabaja con la hipótesis de que el nene de 10 años fue asfixiado. El sospechoso fue alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), y la Justicia ordenó que sea visitado por profesionales de la salud. La medida busca analizar si el agresor presenta algún trastorno psiquiátrico y si comprende la gravedad de lo sucedido.