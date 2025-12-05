Estremecedor: la hipótesis que baraja la Justicia tras el crimen del nene de 10 años en Tucumán

El crimen de un niño de 10 años en Tucumán conmocionó a la provincia, abriendo una investigación con detalles escalofriantes. La autopsia preliminar confirmó que la víctima murió por estrangulamiento. Sin embargo, la Justicia maneja una hipótesis aún más terrible: se sospecha que el menor podría haber sido abusado sexualmente antes de ser asesinado.

El principal sospechoso es un adolescente de 16 años, amigo de la víctima, quien confesó el homicidio. Actualmente, permanece internado en el Hospital Obarrio mientras se busca determinar su imputabilidad legal. La jueza Judith Solórzano está a la espera del informe forense definitivo, que será crucial para confirmar o descartar la violación.

Harían declarar en Cámara Gesell a los dos hermanos de la víctima.

La Justicia no descarta ninguna hipótesis y el resultado final de los peritajes será clave para esclarecer el caso. Además, se evalúa tomar declaración testimonial en Cámara Gesell a los hermanos del niño asesinado, de 15 y 11 años, siguiendo el protocolo para menores. El tribunal dispuso que una junta médica, compuesta por especialistas, analice al acusado en un plazo de 15 días.

El objetivo es establecer si el joven comprendía la criminalidad de sus actos al momento del crimen. Hasta conocerse los resultados, el adolescente permanecerá en el Hospital Obarrio, un centro especializado en salud mental. El crimen ocurrió el domingo; el propio sospechoso llamó al 911, confesó haber ahorcado a su amigo mientras dormía y se entregó horas más tarde en una comisaría.