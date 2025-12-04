Una joven murió aplastada por un andamio que cayó de una obra en construcción

El arquitecto a cargo de la obra está imputado.

Una tragedia ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto cuando cayó el andamio de una obra en construcción e impactó fatalmente en una joven que caminaba por la vereda del lugar.

Según informó la Dirección General de Logística de la Ciudad, la viga de madera se cayó sobre una mujer de aproximadamente 20 años. Como consecuencia del golpe, la joven falleció en el lugar.

El hecho sucedió este jueves sobre la calle Chivilcoy al 3600. Personal policial llegó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer desvanecida en la calle.

Al arribar, los efectivos constataron que la joven había sido alcanzada por el andamio, mientras que el Same confirmó su muerte en el lugar como consecuencia del impacto, de acuerdo a lo que informaron fuentes policiales a TN.

Por el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que inició actuaciones por homicidio culposo e imputó al arquitecto encargado de la obra, un hombre de 79 años.