Intentó ingresar a una casa y un familiar del dueño le metió un tiro: murió en el acto

Un violento intento de entradera en la localidad de Pérez, provincia de Santa Fe, terminó con un asaltante abatido y un hombre demorado, según informaron este jueves por la tarde fuentes policiales. El hecho ocurrió alrededor de las 14 en una vivienda de pasillo ubicada en Santa Fe al 1000, en el extremo sur de la ciudad.

De acuerdo con las primeras declaraciones del Comando Radioeléctrico, dos delincuentes armados ingresaron a la propiedad con intenciones de robo. La irrupción se vio interrumpida cuando llegó al lugar un empleado del propietario, situación que llevó a los intrusos a desistir y comenzar a retirarse.

En ese contexto apareció un familiar del dueño de la vivienda, armado con una escopeta, y abrió fuego contra uno de los sospechosos. El disparo impactó de lleno y el ladrón murió en el acto. A su lado, los agentes hallaron una pistola calibre 9 milímetros, mientras que el cuerpo permanecía sin identificar al cierre de la tarde.

Las fuerzas de seguridad precisaron que otros tres hombres, que también habrían participado del intento de robo, escaparon en un vehículo similar a un VW Suran de color gris. El operativo para localizarlos seguía en marcha.

El familiar que efectuó el disparo quedó demorado en la comisaría local a disposición del fiscal de turno, mientras que la escopeta utilizada fue secuestrada para peritajes.