Objetivo PSG: cómo se juega la Copa Intercontinental 2025

Flamengo de Brasil y Cruz Azul de México se enfrentarán este miércoles, en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Intercontinental, instancia en la que espera el Pyramids de Egipto. El encuentro, que está programado para las 14 (hora de Argentina) y se llevará a cabo en el estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayán, en Qatar.

El Flamengo se clasificó a la Copa Intercontinental gracias a su título en la Copa Libertadores donde derrotó 1-0 en la final al Palmeiras con el gol de Danilo. Esta consagración le permitió al “Mengao” convertirse en el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces la Copa Libertadores, para igualar en dicha estadística a Estudiantes de La Plata y a River.

El Cruz Azul, por su parte, obtuvo el boleto tras su título en la Concacaf Champions League, competición en la que aplastó 5-0 al Vancouver Whitecaps en el encuentro definitorio.

El ganador de este partido no solo obtendrá la clasificación a las semifinales de la Copa Intercontinental, instancia en la que se enfrentará con el Pyramids de Egipto, sino que también se consagrará campeón de la copa Derbi de las Américas. En la final de la Copa Intercontinental ya espera el Paris Saint-Germian de Francia, que se clasificó directamente a dicha instancia gracias a su histórica consagración en la UEFA Champions League.

