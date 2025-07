Ruptura y confirmación: el MDF de Kicillof va con Pulti

El plazo extra de un día y medio para cerrar la lista de Fuerza Patria (FP) no fue suficiente para zanjar las diferencias y la naciente alianza se rompió en Mar del Plata: por un lado va el sector alineado a Cristina Kirchner y Sergio Massa, con el sello de Fuerza Patria, y el por el otro los dirigentes agrupados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof, que se presenta bajo el sello del vecinalista Acción Marplatense (AM).

La líder de la Cámpora, Fernanda Raverta, y el conductor de AM, Gustavo Pulti, no llegaron a un entendimiento en la conformación de la lista y cada uno tomó su camino. Pero la ruptura del exintendente no es en soledad, sino que se lleva consigo a todo el kicillofismo marplatense, en un quiebre que pudo salvarse a nivel provincial y en otros municipios bonaerenses de importancia.

Cumplido el plazo de las 14 horas para presentar la lista reinó la confusión sobre dónde y cómo jugaría el MDF de Kicillof: es que uno de sus principales armadores marplatense, Raúl Calamante, figuraba como candidato en ambas listas, tercero en la de AM encabezada por Gustavo Pulti y cuarto en la FP liderada por Mariana Cuesta.

Calamante quedó en medio de la polémica: aclaró que él y todo el MDF están con Pulti.

“La lista la acordamos con Carli Bianco”, planteaban a 0223 desde La Cámpora, en referencia al estratega y mano derecha de Kicillof. Acompañaban la postura con el comprobante presentado ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, ejemplificando que también había en la lista una dirigente del Suteba, sector que responde al sindicalista Calamante, referente de la CTA y actual responsable de la delegación regional del Ministerio de Trabajo bonaerense. "Es raro que no quiera ir como cuarto de nuestra lista, donde tiene asegurada una banca", deslizaron desde ese campamento.

“Todo el MDF está en AM”, decían desde el otro sector y explicaban que en la lista de Puti va como concejal Santiago Gutiérrez, referente del ministro Gabriel Katopodis, otro de los dirigentes principales del MDF y candidato de FP en la Primera Sección. También blandían comprobantes remitidos a la Junta Electoral.

La controversia la saldó el propio Calamante, al cual no paraba de sonarle el celular para aclarar lo ocurrido. “Me alegra anunciar que formo parte, como candidato a 3er concejal, de la lista de Acción Marplatense, conformada junto a lxs compañerxs del Movimiento Derecho al Futuro de Mar del Plata”, informó desde en un tuit.

Sobre su aparición en ambas listas, dejó un comentario sugestivo: “elijo creer que la confusión que se generó no es más que eso: una confusión, un error. La prioridad ahora es pensar cómo hablamos con las y los marplatenses para resolver las problemáticas de la ciudad”, concluyó.

Respecto a los motivos por los cuales no se llegó a congeniar una misma lista, desde La Cámpora deslizan que Acción Marplatense pretendía una mayor representación que la le correspondería, dado que no pone bancas en juego porque en 2021, cuando se presentó con boleta corta, no obtuvo ninguna. Señalan además que en 2023 el sector de Pulti salió más que airoso de la experiencia unificada bajo el frente Encuentro Marplatense, logrando un diputación provincial (la del propio Gustavo) y dos concejalías.

En tanto, desde el pultismo cuestionan la falta de apertura de Raverta, que busca hegemonizar la presentación de Fuerza Patria en Mar del Plata sin abrir el juego a otras líneas internas.

La ruptura de Fuerza Patria y la división del voto opositor allana el camino para un triunfo de La Libertad Avanza, que debuta con su acuerdo entre libertarios y el Pro, llevando la primera candidatura del secretario de Producción, Fernando Muro. Y, por sobre todo, pone un signo de interrogación sobre el futuro del oficialismo provincial en la ciudad.