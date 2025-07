Bomba del exintendente Daniel Katz: “Se van a ir todos los radicales del gabinete municipal”

Si el cierre de listas sembró dudas sobre la continuidad de la alianza de gobierno que desde hace seis años mantienen el Pro y la UCR en Mar del Plata, el exintendente Daniel Katz plantó una bomba y aseguró que no hay retorno en el vínculo. “Se van a ir todos los radicales del gabinete municipal”, sentenció, dado que “Montenegro dejó de ser del Pro y se pasó a La Libertad Avanza, eso te cambia sustancialmente tu postura como radicalismo”.

Katz, último jefe comunal de la UCR en el período 2002-2007, sentó una fuerte postura ante el nuevo escenario político en Mar del Plata. “Se van a ir todos los radicales del gabinete municipal, Montenegro no debería pedirle la renuncia a un funcionario radical, no tienen que esperar, los funcionarios deben presentarla por propia voluntad para dejar que puedan armar el gabinete como quieran”, declaró en una entrevista con Vencedores y Vencidos y ante la eventual incorporación de militantes libertarios al gobierno.

Actualmente, la UCR ocupa cargos relevantes dentro del gabinete municipal con los secretarios Jorge González (Obras), Vilma Baragiola (Desarrollo Social), Fernando Rizzi (Educación) y Gustavo Serebrinsky (Participación Ciudadana), además de presidir el Concejo Deliberante con Marina Sánchez Herrero. Incluso, el radicalismo controla la empresa sanitaria Osse, con la presidencia del hermano del exintenente, Carlos Katz.

Carlos Katz, hermano del exintendente, y Cristina Coria, dos de los radicales con cargos en el gobierno, en este caso en Osse.

“Hay un retroceso sin continuidad en la política. No se está cerrando por proyectos políticos o por propuestas para municipios y provincia. Es un reparto de lugares para personas interesadas. No veo que la inteligencia esté al frente. Lo que parecía casi una obligación por descarte para no ir por las dos veredas, es una realidad como tercera posición en la Provincia con parte del radicalismo, el peronismo disidente y el socialismo", analizó el contexto y sobre el frente Somos Buenos Aires, que integra la UCR bonaerense, si bien la conducción marplatense integra otro frente, Nuevos Aires.

Sobre los posibles resultados de las elecciones, Katz anticipó un triunfo libertario. “Creo que el oficialismo nacional tiene todo para ganar esta oposición. En especial por el estado de descomposición que tiene en frente en el kirchnerismo, donde de unidad no hay nada. El radicalismo quedó aislado, quedó mal”, puntualizó.

Más allá de eso, advirtió sobre el contexto económico que afecta a Mar del Plata: “Veo una situación económico social complicada. Similar al clima, siento un frío tremendo en la calle, la actividad económica. También creo que la gente está vez tiene una actitud distinta a otros tiempos. Trabajo con mucha gente por mi trabajo y a muchísimos que les cuesta llegar al día 20 del mes sigue teniendo confianza y esperanza del país y es porque están asqueadísimos de todo lo anterior”.

“Le deseo lo mejor a Neme”

Finalmente, Katz hizo referencia a la futura asunción de Agustín Neme como intendente, en reemplazo del saliente Montenegro. Se trata del segundo caso desde el retorno democrático, donde él mismo fue protagonista en 2002, cuando debió asumir la conducción política de General Pueyrredon tras la renuncia de Elio Aprile.

“Le deseo lo mejor al nuevo intendente de Mar del Plata porque desearle lo mejor a Agustín Neme es desearle lo mejor a la ciudad”, destacó. Igualmente, advirtió sobre la ambivalencia que se crea entre asumir un cargo según la sucesión dispuesta legalmente, pero sin haber sido estrictamente electo por el voto popular: “Neme va a tener toda la legalidad que se necesita para ser intendente, que nadie lo dude. A mí me pasó que sentía legalidad pero no legitimidad”, reflexionó.