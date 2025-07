Conmoción: el inquietante posteo de la joven que fue descuartizada en Córdoba

El crimen de Brenda Torres conmocionó a la ciudad de Córdoba en las últimas horas: sus restos fueron encontrados en bolsas de basura por el sereno de una obra en construcción. Las fuerzas de seguridad informaron que la chica estaba desaparecida desde el jueves pasado y que tenía antecedentes por narcomenudeo y violencia familiar. Por este motivo, investigan si se trató de un ajuste de cuentas.

Al confirmarse el asesinato de la joven, se viralizó una publicación que había hecho cinco años atrás en su cuenta oficial de Facebook. “Nací para ser libre, no asesinada”, escribió en el marco de una foto que compartió en septiembre de 2020. Sus familiares, luego de confirmarse su fallecimiento, compartieron el posteo en cuestión y sumaron algunas emotivas palabras de despedida.

“Descansá en paz, Brendita. No merecías irte así, mi vida. Se me parte el corazón, pero vamos a hacer justicia por vos, mi gorda. La mejor persona que conocí con un gran corazón”, escribió una de sus amigas. Una familiar también la despidió: “Te voy a extrañar, prima. Espero que se haga justicia por vos, que esto no quede en la nada. Te voy a querer y recordar por siempre. Descansá en paz ahora”.

Ramón Ramírez, quien cuida la obra ubicada en Ramón Cárcano al 800, vio al costado de la ruta una montaña de residuos que le resultó extraña. Al acercarse y revisarla, encontró restos humanos. Minutos después, llamó al 911 y así empezó una investigación, que incluyó pericias y rastrillajes para saber si había más bolsas o restos en otro lugar. “Salí a las 9, andaba por el terreno buscando cardos, y siempre ando por la orilla, porque tiran basura. Ahí encontré una bolsa negra que el jueves a las 4 de la tarde no estaba”, contó el individuo.

En las bolsas de basura hallaron una mano y un brazo humano seccionado en varias partes. Los pesquisas, en ese sentido, usaron el sistema Morpho Bis, una base de datos de huellas digitales del Departamento de Antecedentes Personales de la Policía de Córdoba. Con esa impresión dactilar, los peritos encontraron una coincidencia y descubrieron que el cuerpo era de Torres.