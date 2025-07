Consumo “gasolero”, menos compras y hoteles de lujo entre los más elegidos: el balance de la 1° semana de vacaciones de invierno

La primera semana de las vacaciones de invierno en Mar del Plata van dejando un panorama dispar para la actividad turística y con sectores que sabían de antemano que, en sintonía con la economía, el balance no sería el mejor por la baja del consumo que se viene dando hace meses, pero con números publicados por el Emturyc muy similares a los del 2024 para la mitad inicial del receso invernal.

Jesús Osorno, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata sostuvo que luego de un “flojo” inicio del receso vacacional, el último fin de semana, considerado históricamente como el de mayor actividad, “levantó un poco” pero no se equipara al porcentaje de los últimos años. “Hay hoteles que tuvieron 0% de ocupación y algunos un 70%. Sin duda que los más perjudicados son los establecimientos que no cuentan con amenities y piscinas, que por lo general, ante las bajas temperaturas, son los más elegidos”, evaluó en diálogo con 0223.

En ese análisis, el hotelero estimó que si bien aún no tiene los datos estadísticos finales sobre la primera semana, “podríamos calcular que hubo una ocupación durante el fin de semana, entre un 30% y un 50%, con estadías que fueron más altas del jueves al domingo”, aunque sintetizó: “Tuvimos un turismo que es bajo y es lo que se ve en la calle”.

“Pensamos que iba a ser peor”

Las pizzerías tuvieron un primer fin de semana “pasable”, que mejoró las expectativas previas. Fernando Gallarregui, responsable de la reconocida pizzería Rabona, sostuvo que el balance hasta el momento “es mejor de lo que esperábamos”.

“El fin de semana pasado (por el Día del Amigo) habíamos visto que estaba muy tranquilo y eso nos dejó preocupados. Pero después de un comienzo de vacaciones flojo, luego arrancó y se trabajó bastante bien el fin de semana", analizó el gastronómico, cuyo local tiene un precio de cubierto que promedia los 18.000 pesos.

En este contexto, Gallarregui evaluó que el consumo en lo que fue la primera semana de vacaciones “estuvo muy similar al año pasado, esperamos que iba a ser peor y la verdad, venimos más o menos zafando”.

“Si el clima acompaña, vendrá más gente”

Durante las vacaciones de invierno, otro sector que suele ser favorecido por el turismo es el martillero, que motoriza también la venta de propiedades. En esa línea, Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, manifestó que la ocupación extra hotelera “está en los porcentajes que esperábamos, alrededor de un 30%”.

“Si el clima acompaña vendrá más gente, como sucede históricamente en la segunda semana de las vacaciones. Se notó más turismo este fin de semana, lo que trajo como consecuencia también algunas operaciones de venta”, dijo.

En tal sentido, Rossi explicó que el turismo durante el receso del invierno “es de 4 a 5 días” y que las tarifas por día “se mantienen con los valores de Semana Santa, con departamentos de 1 ambiente desde $ 50.000; 2 ambientes desde $ 70.000 y 3 ambientes desde $ 100.000”, estimó.

“Las expectativas no eran muy grandes”

Otro rubro que suele ser un termómetro del turismo es el mercantil, que según describen desde el sector gremial, es de “mucha preocupación”. “La actividad comercial en lo que va de estas vacaciones de invierno son escasas. Y esto es porque las políticas económicas hacia la clase media y trabajadora ha pegado de lleno al consumo. En la previa, las expectativas no eran muy grandes”, admitió Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica.

En declaraciones a 0223, el referente mercantil evaluó que “la caída comercial es notoria, pero no solo es en este rubro. Cuando ves que la gente se endeuda con la tarjeta para comprar alimentos, es para tomar nota. Y vemos a todo el mundo con mucha preocupación. Y no es algo coyuntural ni de casualidad. Se ha instalado un modelo de bajo consumo, un gobierno de democracia mínima y consumo mínimo. No hay libertad cuando se habla de discusión salarial, cuando ha pisado el Salario Mínimo, Vital y Móvil, las jubilaciones e interviene en el salario del sector privado. Dijo que el mercado iba a regular todo y mintió. No hay libertad”, concluyó Bianchi.