Una de las principales billeteras digitales subió a 48% anual su tasa para plazos fijos

En medio de una coyuntura económica marcada por la inflación persistente y la incertidumbre cambiaria, las billeteras digitales y los plazos fijos se consolidan en octubre de 2025 como dos de las herramientas más utilizadas por los argentinos para proteger sus ahorros. En un escenario donde el dólar vuelve a tensionar el mercado y el poder adquisitivo se erosiona mes a mes, estas estrategias de ahorro combinadas ganan terreno entre los pequeños y medianos ahorristas.

El plazo fijo Cuenta DNI aumentó su tasa y ahora ofrece un rendimiento de 48% anual*, lo que posiciona a la aplicación de Banco Provincia como uno de los instrumentos de inversión más atractivos del mercado. Con esta acción, la banca pública bonaerense incentiva el ahorro y les ofrece a más de 10 millones de clientes/as una alternativa simple, segura y con un alto rendimiento.



Desde su lanzamiento en agosto, la nueva funcionalidad de la billetera digital es un éxito: se realizaron más de 318 mil operaciones de inversión por 641 mil millones de pesos. Actualmente, 1 de cada 4 plazos fijos en Banco Provincia se realiza desde Cuenta DNI.

Un dato relevante que refuerza este impacto es que el 53,6% de quienes utilizaron la nueva funcionalidad son clientes que no perciben haberes en el banco. Se trata de comerciantes, profesionales y personas vinculadas exclusivamente a través de Cuenta DNI. Además, alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún plazo fijo vigente, lo que indica que no venían utilizando ese instrumento de inversión.

La opción de plazo fijo está disponible en la pantalla principal de la app, bajo el botón Invertir. El proceso es intuitivo: se selecciona el monto y el plazo, que puede ser de 30, 60 o 90 días, y se confirma la operación. No hay renovación automática, lo que permite una gestión más flexible del ahorro.



Las operaciones se pueden realizar de lunes a viernes entre las 6 y las 21 horas y el monto mínimo para invertir es 1.000 pesos. Incluso jóvenes desde los 13 años pueden constituir plazos fijos desde la app, lo que refuerza el compromiso del Banco Provincia con la educación financiera y la inclusión digital.

Más que una billetera digital

Cuenta DNI nació como una solución para bancarizar a miles de personas durante la pandemia. Con el tiempo, se transformó en una app integral que permite pagar servicios, enviar dinero, acceder a descuentos y gestionar préstamos. La incorporación de plazos fijos refuerza su rol como política pública de inclusión financiera, acercando el mundo de las inversiones a sectores históricamente excluidos del sistema bancario.

En un contexto económico desafiante, la app ofrece alternativas accesibles y confiables para proteger el valor del dinero. Su crecimiento como canal de inversión marca un hito en la evolución de la billetera digital.