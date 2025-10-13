Macabro: hallaron un cráneo en un descampado e investigan de quién se trata

Un macabro hallazgo tuvo lugar este lunes por la tarde en pleno barrio Las Heras de Mar del Plata: un cráneo y restos óseos fueron encontrados en un descampado y serán peritados para determinar de quién se trata.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el hallazgo tuvo lugar en un descampado ubicado en inmediaciones de Rufino Inda entre Mario Bravo y García Lorca a pocos metros de la villa deportiva del Club Atlético General Urquiza.

De acuerdo a las primeras informaciones, el cráneo presentaba un avanzado estado de deterioro, lo que indicaría que se encontraba en el lugar desde hace un tiempo considerable.

Las piezas serán peritadas en las próximas horas para determinar con mayor precisión su antigüedad, mediante estudios de laboratorio que incluyen análisis óseos y, en caso de ser necesario, pericias complementarias.

NOTICIA EN DESARROLLO.-