Desesperada búsqueda de un marplatense en México: hace un mes no saben nada de él

Buscan desesperadamente a un joven marplatense que está desaparecido en Cuernavaca, México, desde el pasado 29 de octubre. Su familia no logra ubicarlo y busca cualquier información para dar con su paradero.

Según la preocupante publicación de su madre en redes sociales, el último contacto con su hijo fue hace casi un mes, sus redes sociales fueron eliminadas y no cuenta con celular, por lo que no tiene manera de comunicarse.

"Es todo muy extraño y estoy muy preocupada", señaló la mujer que vive en la ciudad y espera por algún dato acerca del paradero del marplatense de 23 años, que en principio viajó al país norteamericano para vivir con su padre, oriundo de México, pero falleció en marzo de este año.

El joven desaparecido se llama Dylan Gutiérrez Palumbo y se mudó de Mar del Plata a México en abril de 2021, donde reside desde entonces. Es de contextura delgada, mide alrededor de 1,75 metros y su cabello es pelirrojo.

En caso de contar con información sobre Dylan, se pueden comunicar con su madre Gabriela al 2236334727.