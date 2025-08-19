Amenazaron al playero de una estación de servicio con un arma y le robaron el auto

Dos delincuentes armados con un cuchillo amenazaron el lunes a la noche al playero de una estación de servicio para robarle el auto y su celular. El rodado apareció abandonado poco después a varias cuadras del lugar.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la víctima de 26 años estaba trabajando en la estación ubicada en Juan B. Justo y Arturo Alió cuando lo sorprendieron dos sujetos armados que le robaron el celular y su automóvil Fiat 147.

La víctima fue a la comisaría undécima que tiene jurisdicción en la zona para denunciar lo sucedido y aportó la ubicación que le daba la geolocalización de su celular. Allí fueron las autoridades de la dependencia y en una recorrida la zona hallaron el rodado en Castelli y Coronel Suárez .

Las actuaciones fueron remitidas a las autoridades judiciales en turno que ordenaron la presencia de Policía Científica para hallar rastros en el rodado.

La fiscal Florencia Salas dispuso la devolución del rodado a su propietario.