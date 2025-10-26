“Volvete porque te cago a puñaladas”: amenazó a un menor tras robar una botella de alcohol

Un hombre de 33 años que a mediados de semana sustrajo una botella de alcohol de un negocio y amenazó con apuñalar a un adolescente que advirtió lo sucedido fue aprehendido por personal policial tras identificarlo gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local.

Fue aprehendido en la calle.

El hecho tuvo lugar la noche del 23 de octubre pasado en el almacén ubicado en avenida Eva Perón esquina 114 de la ciudad de Balcarce. Según la denuncia de la propietaria, un individuo conocido como “El Chino” ingresó al local, tomó una botella de bebida alcohólica y se retiró sin abonarla.

“Volvete porque te cago a puñaladas” le dijo al hermano de la comerciante, un adolescente de 15 años que había advertido la situación.

Se le formó una causa penal.

A partir de las tareas investigativas realizadas por el Grupo Técnico Operativo de la Estación de Policía Comunal, personal de la dependencia lo interceptó en las últimas horas en calle Maipú esquina avenida Del Valle. Al identificarlo confirmaron que registraba un pedido de captura solicitado por la fiscalía descentralizada de esa localidad.

El sujeto fue imputado de los delitos de hurto y amenazas y en las próximas horas deberá declarar ante el fiscal Rodolfo Moure.