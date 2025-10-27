Juzgan al acusado de matar a un joven tras una discusión por una gallina: podrían darle perpetua

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 juzgará desde este lunes a Brandon Tomás Ledesma por el crimen de Jeremías Fredes en enero de 2023 tras una discusión por una gallina en el barrio El Progreso. En virtud de la calificación de Homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía con la que la causa fue elevada a juicio, la pena en expectativa es de prisión perpetua.

Los jueces Facundo Gómez Urso, Paula Soulé y Pablo Viñas escucharán en primer término el alegato de apertura de la fiscal Romina Díaz que mantuvo la calificación con la que llevó adelante la instrucción penal preparatoria. Luego será el turno de la defensa del joven de 21 años corre por cuenta del abogado penalista Mauricio Varela y a partir de allí los testimonios de los testigos propuestos por las partes.

Jeremías Fredes tenía 18 años y era oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Recibió un balazo en el cuello el 8 de enero de 2023, en el barrio El Progreso, en el marco de una pelea vecinal. La disputa ocurrió cuando cuatro jóvenes arrojaron piedras contra el auto de la mamá y, tras esa situación, se robaron la gallina de unos vecinos.

A Brandon Ledesma lo detuvieron tras una persecución.

Los cuatro jóvenes empezaron a correr con la gallina y dos hijos de los vecinos los persiguieron en moto y, en ese contexto, comenzaron a agredirse, entre golpes e insultos. Fredes intervino para intentar calmar la situación, pero Brandon Ledesma entró a su casa para tomar un arma y luego le disparó al chico.

Para la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 no hay dudas que la tarde noche de ese domingo en la zona de Juana Manso entre Vértiz y Azopardo el imputado efectuó varios disparos con el claro fin de darle muerte contra Fredes. Al menos un balazo dio en el sector del cuello mientras la víctima se hallaba de espalda al agresor para evitar ser alcanzado por los disparos.

El deceso de Fredes se produjo el 16 de enero debido a un paro cardiorespiratoria por lesión en carótida preventiva derecha provocada por proyectil de arma de fuego, tal como indicó el informe de la autopsia.

Ledesma fue detenido seis meses más tarde cunado circulaba en una moto Honda Tornado con la que intentó evitar la presencia de personal policial en inmediaciones de las calles Caraza y Reforma Universitaria. El joven circuló hasta la calle Goñi al 1900 dónde abandonó el rodado, escapó corriendo y fue reducido tras una persecución.

Murió tras estar internado una semana en el Higa.

En su testimonial dio, según la fiscalía, “una inverosímil versión de los hechos, por la cual el detenido sostuvo que se encontraba en su domicilio cuando la victima ingresó al mismo portando un arma corriendo detrás de su hermano Uriel Ledesma. En ese momento, dijo que forcejearon y le quitó el arma a la víctima, efectuó un disparo al piso pero que Fredes se fue corriendo, escuchando después que ‘le habían pegado un tiro’".

En la elevación de la causa a juicio Díaz sostuvo con relación al intento defensista “que la mecánica del hecho no coincide con ninguno de los testimonios ya analizados prestados por los vecinos presentes en el lugar, que ubican al imputado con un arma de fuego y disparando en dirección al joven Fredes. A su vez, tampoco resulta creíble que haya tirado el arma sin recordar donde”.

“Tampoco se condice su versión exculpatoria con la conducta adoptada después del hecho, toda vez que, aún sabiéndose inocente, Ledesma se mantuvo prófugo de la Justicia seis meses, hasta ser aprehendido conduciendo un motovehiculo robado”, agregó.