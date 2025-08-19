Robó las puertas de una cabina de gas, las escondió en una parada de colectivos y lo atraparon

Un llamado a la Central de Atención de Emergencia Telefónica 911 permitió aprehender a un hombre que forzó el marco metálico de una cabina de gas para robar las puertas de aluminio e intentó escapar cuando vio a la policía.

Dejó las puertas en el techo de una parada de colectivo.

Personal de la comisaría primera tomó conocimiento del robo cometido en 25 de Mayo y Catamarca minutos antes de las tres de la madrugada y que fue registrado en las cámaras de seguridad.

Los efectivos hallaron las puertas robadas escondidas sobre el techo de una parada de colectivos en la esquina de avenida Luro y San Luis. Tras una recorrida, el sujeto fue interceptado en diagonal Pueyrredón e Hipólito Yrigoyen.

Tiene 29 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de causa por robo y su traslado a Tribunales para prestar declaración.