El mapa de General Pueyrredon se pintó de violeta: LLA ganó 23 de los 29 circuitos y también dominó la periferia

La Libertad Avanza obtuvo un triunfo arrasador en las Elecciones Legislativas 2025 en General Pueyrredon, reconfirmando el ciclo político que se inició en 2015 con el sello Cambiemos y que tiene a nivel local como gran ganador al intendente Guillermo Montenegro del Pro, cuyo nombre sigue sonando para incorporarse al gabinete de Javier Milei.

Con 172.973 votos, la boleta liderada por Diego Santilli obtuvo el 49,30% a nivel local, ante los 108.695 de la lista de Jorge Taiana de Fuerza Patria, con el 30,99%. Los poco más de 18 puntos de ventaja son la misma distancia que hubo en las elecciones de concejales de hace un mes y medio, aunque en aquella oportunidad en tercer lugar estaba la boleta de Acción Marplatense, cuya sumatoria con la de Fuerza Patria los ubicaba por encima de la libertaria. Ahora, y en un mano a mano, la diferencia fue abismal: en agosto, La Libertad Avanza había logrado triunfos en 19 circuitos, ampliando ahora la cosecha a 23.

Montenegro ratificó su hegemonía en Mar del Plata y festejo en el búnker libertario en Caba.

Como viene ocurriendo desde hace una década, el triunfo del oficialismo fue contundente en el centro de Mar del Plata, pero la novedad saliente es el muy buen desempeño en aquellas zonas de la ciudad donde el peronismo solía hacerse fuerte y donde sobresalen agendas sociales más próximas a las reivindicaciones de Fuerza Patria. Por ejemplo, los libertarios ganaron en todos los barrios de la costa sur, allí donde tienen protagonismo las asambleas ambientales, mientras que también ganó en zonas populares y obreras como la ciudad de Batán y en barrios como Libertad, Malvinas Argentinas, López de Gómara, Belisario Roldán, Regional y Las Lilas, entre otros.

Las voluntades expresadas en las barriadas populares parecen darle sustento a las interpretaciones sobre que los libertarios lograron en el último tiempo perforar en un sector del electorado al que históricamente le costo llegar a la derecha argentina, disputándole el voto al peronismo, algo que el Pro y la experiencia de Cambiemos no había logrado en el ciclo 2015-2023. Es decir, que la composición sociológica del voto mileista es sustancialmente distinta a la del macrismo.

Si se toman en cuenta los tres circuitos céntricos (366, 366A y 367), en una zona delimitada por la costa, Juan B.Justo, Bronzini (y su continuación Ortega y Gasset) y el Arroyo La Tapera, la ventaja libertaria fue abrumadora. Allí Santilli obtuvo 55,93% (74.694 votos), ante el 25,72% (34.352 votos) de Taiana, en un sector que reúne el 36,6% del padrón del distrito, una ventaja de 20 puntos.

La ventaja se reduce a medida que se avanza hacia la periferia, aunque sigue el predominio violeta. Por caso, si se toman los siete circuitos vecinos a estos tres céntricos, en un anillo conformado por los circuitos 364, 364A, 365, 365C, 365E y 368 (el 20,4% del padrón), La Libertad Avanza gana con 48,79% (35.827 votos) y Fuerza Patria sube a 31,07% (22.812 votos), achicándose la distancia a 17 puntos.

Ahora bien, en la sumatoria de los restantes 19 circuitos, los más alejados del centro, la ventaja se reduce a 8 puntos, en lo que no deja de ser una muy buena elección del gobierno, ya que en comicios anteriores allí pedía cómodamente. Todos esos barrios representan el 42,8% del padrón, y el triunfo de La Libertad Avanza fue de 43,41% (62.416 votos) a 35,84% (51.531 votos).

Las victorias del peronismo quedaron acotadas a seis circuitos, menos de un tercio de los 19 en los que Fernanda Raverta había ganado en las elecciones generales de 2023, aunque en aquel entonces el caudal del Pro se vio erosionado por el incipiente fenómeno de La Libertad Avanza. En este 2025, los triunfos de Fuerza Patria se concentraron en cinco circuitos al oeste de Mar del Plata, con barrios como Hipódromo, Newbery, Autódromo, José Hernández, Las Américas, Parque Hermoso, Parque Palermo, Don Emilio, Bosque Grande, Las Heras, El Martillo y Florencio Sánchez, entre otros. A eso se suma el éxito en el Circuito 368, que incluye la zona aledaña al Parque Camet.

Los resultados más resonantes en los barrios y localidades de General Pueyrredon.

En la mayoría de los casos, las ventajas fueron ínfimas para el peronismo, donde la más contundente fue en el Circuito 370F (Autódromo y José Hernández), 43,7% a 34,5%. Sintomático fue el resultado en el Circuito 364 E (Las Heras y El Martillo), un bastión peronista, donde la ventaja fue de solo 10 votos.

Finalmente, el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Nicolás del Caño logró el tercer puesto en la general, con el 4,95% (17.327 votos), consolidando esa misma ubicación en 27 de los 29 circuitos. Provincia Unidas obtuvo un tercer lugar en el Circuito 366 (centro), mientras que en el circuito con menor padrón, el 368C de Colonia Barragán, hubo un cuádruple empate en el tercer lugar y con un voto. Allí se dio el triunfo más holgado de La Libertad Avanza, con 27 votos que representaron el 73% del total.