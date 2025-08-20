Sin figuras, Prigioni confirmó los 12 jugadores para la AmeriCup
El entrenador de la Selección Argentina dio a conocer el plantel que disputará el certamen en Nicaragua.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Pablo Prigioni decidió los 12 nombres que representarán a la Selección Argentina en la Americup de Nicaragua 2025, en la que no habrá importantes figuras como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Gabriel Deck, entre otros.
El certamen comenzará el 22 de agosto contra Nicaragua, uno de los rivales más débiles del torneo, a pesar de su localía. Tras el estreno ante los locales, República Dominicana (24 de agosto) y Colombia (25 de agosto) serán los rivales para cerrar el Grupo C.
La Selección tendrá un promedio de edad de 24 años y será liderada por José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet, tres campeones en la edición 2022 en Brasil.
1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años
6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años
9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años
10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años
11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años
16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años
18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años
20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años
21 - Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años
22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años
23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años
44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años
En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, el viernes 22 de agosto a las 21:40hs. El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs) cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40hs). La AmeriCup 2025 se transmitirá por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.
Temas
Lo más
leído