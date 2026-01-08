Horror en Mar del Plata: matan a un hombre y le prenden fuego la casa

Un hombre fue asesinado de al menos un balazo e investigan los motivos del cruento homicidio, el primero del 2026. La víctima vivía en una casa ubicada en Gascón 7700. La fiscal Florencia Salas está a cargo de la investigación.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 9.30, cuando por motivos que son materia de investigación, un joven de 21 años disparó contra la víctima de 24 y le ocasionó la muerte. Ambos eran vecinos y el presunto autor del ataque es intensamente buscado por la policía. Ambos poseen varios antecedentes delictivos.

“La gente del barrio afirma que desde anoche hubo tiroteos entre ellos”, señalaron las fuentes.

Según el relato de testigos, el homicida corrió a los tiros a la víctima, que se escondió malherido en su vivienda, ubicada sobre la calle Gascón y poco después murió. Si bien las primeras informaciones daban cuenta que a modo de represalia, los vecinos intentaron prender fuego la casa del homicida, luego se supo que en realidad era la morada de la víctima y se desconoce la autoría de este hecho.

Dos dotaciones de bomberos del cuartel Monolito trabajaron en el lugar.