Homicidio en Villa Gascón: identificaron a la víctima

Escenas de dolor de los allegados de la víctima. Foto: 0223

Los primeros avances de la investigación del homicidio ocurrido este jueves a la mañana en la zona conocida como “Villa Gascón”, ya determinaron las identidades del presunto homicida, de 21 años y de la víctima, de 24.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que el hombre que fue ultimado de al menos un tiro, se llamaba Yoel Castro y al igual que el principal imputado por el crimen, tienen un frondoso prontuario.

Castro tenía antecedentes por encubrimiento por robo, hurto de motovehículo, hurto en grado de tentativa en la via pública y tentativa de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento.

En tanto que el presunto homicida, que es intensamente buscado, posee antecedentes por robo agravado, asalto y tentativa de robo en la via pública, entre otros delitos.

El crimen

Fuentes consultadas por este medio, indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 9.30, cuando por motivos que son materia de investigación, un joven de 21 años disparó contra la víctima de 24 y le ocasionó la muerte. Ambos eran vecinos.

Según el relato de testigos, el presunto homicida corrió a los tiros a la víctima, que se escondió malherido en su vivienda, ubicada sobre la calle Gascón y poco después murió. Si bien las primeras informaciones daban cuenta que a modo de represalia, los vecinos intentaron prender fuego la casa del asesino, luego se supo que en realidad era la morada de la víctima y se desconoce la autoría de este hecho.

“La gente del barrio afirma que desde anoche hubo tiroteos entre ellos”, señalaron las fuentes.

Dos dotaciones de bomberos del cuartel Monolito trabajaron en el lugar.