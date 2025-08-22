Murió Antonio Toledo a los 89 años

El mundo empresarial marplatense no sale de su sorpresa por la confirmación de la triste noticia de la muerte de Antonio Toledo, uno de los fundadores de la cadena de supermercados que lleva su apellido hace unas horas.

La luctuosa noticia fue confirmada por los referentes de la empresa que lleva más de cincuenta años en la ciudad. Toledo, según trascendió, tenía 89 años.

El empresario había llegado a Mar del Plata en la década del 50 con su familia proveniente del pueblo de Igea, en España.

Tras dedicarse al comercio de carnes, frutas y verduras durante 15 años, decidió dar un paso clave en su trayectoria empresarial: abrir el primer supermercado Toledo en Avenida Colón 1554.

A partir de ese local, Toledo transformó su apellido en sinónimo de consumo masivo en la ciudad. Hoy la cadena cuenta con 40 sucursales, entre hipermercados y supermercados, consolidándose como una de las empresas más emblemáticas de la Costa Atlántica.

Antonio Toledo fue pionero en Sudamérica y el primero de esta parte del continente en implementar el código de barras en los productos, lo que significó un gran avance tecnológico en aquella época.

Con el correr de los años, Supermercados Toledo se convirtió en un emblema de Mar del Plata, aunque además tiene puntos de venta en Miramar, Pinamar, Necochea y Balcarce. A su vez, cuenta con 4 industrias propias (aves, certdos, chacinados y panificados), que sirven para abastecer las bocas de venta, pero también se comercializan en toda la Argentina y el exterior. En la actualidad, la cadena da empleo a más de 2.000 personas y una línea de productos alimenticios propia que se divide en enlatados: champiñones, atún, ananá, choclo y jardinera, papas fritas, y en un futuro lanzaremos sopas, mermeladas y aderezos (entre otros).