Se fue hace tres meses de la casa, perdieron el contacto en los últimos días y lo buscan en Mar del Plata

Desde Red Solidaria Mar del Plata compartieron la búsqueda de Hernán Kaba, un hombre de 38 años cuya familia perdió la comunicación con él e hizo el pedido de solidaridad para encontrarlo.

Radicaron la denuncia en la comisaría séptima y le informaron a la policía que tuvieron el último contacto el 7 de noviembre. Hernán se había ido de su casa hace tres meses, mantenían conversaciones con él, sin embargo hace más de dos semanas que ya no tienen respuestas ni información.

Hernán Kaba mide 1.68, es delgado, de tez blanca, cabello corto castaño claro, barba y tenía bigote de algunos días la última vez que lo vieron.. Posee tatuajes en brazos (que dicen Olivia y Catalina) y no tiene piercings.

Ante cualquier novedad, Red Solidaria dejó el número de WhatsApp para comunicarse: 2235311774.