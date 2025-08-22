Encuentran a dos hermanos muertos en su casa

Dos hermanos fueron hallados sin vida esta tarde en la casa que compartían en el macrocentro luego de que una vecina se acercara a la vivienda porque hacía varios días que no le respondían los mensajes por WhatsApp.

Tras un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas y de la comisaría segunda arribó a la vivienda ubicada en la calle Rawson al 2700.Tras abrir la puerta que da a la calle recorrieron el pasillo, llegaron al inmueble y constataron la presencia de los dos cuerpos sin vida.

“Si bien había un gran desorden en el interior, todo indica que el mismo está relacionado a las condiciones en las que vivían desde hace tiempo los dos personas”, dijo una fuente oficial consultada por 0223.

Más allá del estado general del inmueble, no se hallaron signos de violencia en las víctimas ni en los accesos por lo que se trataría de una muerte natural. Allegados a una de las víctimas se acercaron al lugar y dialogaron con las autoridades de la Jefatura Departamental allí presentes.