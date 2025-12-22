Condenaron a un hombre que violó a la hija de su pareja durante seis años

Un hombre que desde el fallecimiento de su pareja y por espacio de seis años abusó sexualmente de su hijastra fue condenado a 18 años de prisión tras el juicio que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Pablo Viñas y Juan Galarreta hallaron a Aníbal Cruz autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor encargado de la guarda de la víctima y por la situación de convivencia preexistente entre los años 2015 y 2021.

El debate se hizo en el TOC N°3

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 los magistrados descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y valoraron como atenuante la falta de antecedentes penales y el buen concepto presunto.

En cuanto a los agravantes consideraron la violencia desplegada por el hombre de 74 años, sobre todo con el uso intimidante de armas de fuego, la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima tras el fallecimiento de su madre, la persecución de la víctima y el sometimiento total y la extensión del daño causado.

Llegó cumpliendo arresto domiciliario.

Los jueces entendieron que la declaración de la víctima era fiable y servía como base probatoria de la imputación penal contra Cruz. “Con relación a la lógica intrínseca de la exposición de la víctima debe valorarse que su relato, además de que es coherente, fue espontáneo”, señalaron.

Cruz, detenido desde el 11 de abril de 2022, llegó al debate cumpliendo la prisión preventiva bajo arresto domiciliario y continuará de esa manera hasta el vencimiento de la pena previsto para el 10 de abril de 2040.