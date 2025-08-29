Video: el insólito despiste de Verstappen en Países Bajos
El tetracampeón de la Fórmula 1 protagonizó un curioso momento tras la primera práctica libre, cuando estaba simulando largadas.
29 de Agosto de 2025 10:19
Por Redacción 0223
PARA 0223
El piloto neerlandés de Fórmula 1, Max Verstappen, protagonizó un insólito momento al finalizar la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, cuando se despistó mientras practicaba largadas.
Como es habitual al finalizar las sesiones de entrenamiento, el piloto de Red Bull quiso simular una largada de carrera, pero al llegar a la curva 1 del circuito de Zandvoort no frenó a tiempo y terminó en la grava.
