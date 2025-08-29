SUPLEMENTOS
Video: el insólito despiste de Verstappen en Países Bajos

El tetracampeón de la Fórmula 1 protagonizó un curioso momento tras la primera práctica libre, cuando estaba simulando largadas.

Verstappen protagonizó el momento insólito del viernes en su país.

29 de Agosto de 2025 10:19

Por Redacción 0223

El piloto neerlandés de Fórmula 1, Max Verstappen, protagonizó un insólito momento al finalizar la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, cuando se despistó mientras practicaba largadas.

Como es habitual al finalizar las sesiones de entrenamiento, el piloto de Red Bull quiso simular una largada de carrera, pero al llegar a la curva 1 del circuito de Zandvoort no frenó a tiempo y terminó en la grava.

 

