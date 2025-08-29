"Las balas caen en los techos": vecinos en peligro por dos bandas que se tirotean a plena luz del día

Vecinos del barrio Nuevo Golf denunciaron que en los últimos días se registraron tiroteos a plena luz del día, desde las 4 de la tarde y hasta entrada la noche, protagonizados por dos bandas con un viejo enfrentamiento entre sí.

De acuerdo a los testimonios, uno de los hombres que protagoniza los disparos recuperó recientemente la libertad tras estar detenido. La disputa entre ambos bandos reflotó con su regreso al barrio y, según los vecinos, derivó en varios intercambios de disparos que se registraron el miércoles y el jueves.

En un video que circula en la zona, se observa a un hombre subido al techo de una vivienda empuñando un arma de fuego y realizando disparos al aire, lo que generó mayor temor entre los residentes.

"El miércoles empezaron a las 19 y ayer ya a las 17:30, en plena salida de los chicos en la escuela. Los vecinos por el mismo miedo no queremos hacer ninguna denuncia, pero no podemos vivir en estas condiciones. Ayer cuando salí de mí casa, en la vereda había 8 casquillos de bala, hoy todavía no salí", comentó esta mañana una vecina de la zona de Mario Bravo y José Martí, que envió audios de cómo se escuchan los disparos en la noche.

"Con mi hija nos tuvimos que pasar con un colchón al comedor, alejadas de las ventanas. Pero las balas caen en los techos. Hoy por ejemplo, no va a ir al jardín", señaló alarmada.

"Es una locura cómo está el barrio. No se puede andar por la calle, no se puede ni hacer los mandados", dijo otra vecina que prefirió resguardar su identidad, en diálogo con 0223, y agregó: "No les importa absolutamente nada de nada".

Los habitantes de Nuevo Golf reclamaron mayor presencia policial para evitar que el conflicto escale y pidieron que se garantice la seguridad de las familias que viven en el sector.