Se mató joven motociclista y sus allegados dicen que lo perseguían tres personas

Un joven motociclista de 22 años murió el miércoles a la noche tras perder el control del rodado y caer al asfalto en inmediaciones de las calles Rivadavia y Perú. Los allegados de Gaspar Nicoli buscan testigos porque sostienen que iba escapando de tres personas que intentaban asaltarlo.

En una de las cámaras de la zona a la que tuvo acceso 0223 quedó registrado el momento previo al siniestro cuando la moto del joven circulaba por calle Perú en sentido Norte-Sur y realiza una maniobra para esquivar un taxi que cruzaba por calle Rivadavia. Para los investigadores, producto de esa maniobra cae al piso y fallece en el lugar.

En las imágenes se ve como inmediatamente después pasa otra moto en el mismo sentido y apenas unos segundos después, cuando el taxi retoma la marcha, lo hacen otros dos rodados en la misma dirección.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, desde la fiscalía de Delitos Culposos se realizaron las actuaciones correspondientes y ubicaron al vehículo de alquiler que aparece en las imágenes. “Identificaron al hombre, revisaron el rodado que no tenía golpe algún y no se tomó ningún tipo de medida”, indicaron las fuentes consultadas.

Por su parte, allegados de Nicoli realizan una convocatoria por redes sociales para obtener otros testimonios que puedan esclarecer lo sucedido.