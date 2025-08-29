El gobierno ya definió el día al que trasladará el feriado del 12 de octubre para que haya finde largo

Mar del Plata ahora espera que el clima acompañe y el finde largo de octubre llegue con muchos turistas.

El gobierno nacional de Javier Milei resolvió que el feriado del domingo 12 de octubre por el ahora denominado Día de la Raza finalmente será trasladado al viernes 10 de octubre, permitiendo de este modo que haya un fin de semana largo turístico en Argentina.

La decisión se oficializará en los próximos días a través de una resolución de la Jefatura de Gabinete que ya fue adelantada a las áreas gubernamentales de turismo a nivel provincial y municipal.

“El gobierno nacional finalmente estableció que el feriado del 12 de octubre se traslade al 10 de octubre. Una gran noticia para el turismo, la cultura y la economía de la Provincia de Buenos Aires”, tuiteó la secretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, quien dio un diagnóstico crítico de la situación del turismo en la región.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos ya firmó una resolución para trasladar el feriado al viernes.

“Hace un minuto estaba chateando con el secretario de Turismo de la Nación (Daniel Scioli) y la verdad estamos muy contentos. Esto nos viene muy bien, Mar del Plata está preparada para competir. Nosotros como nos ponen el calendario nos preparamos y obviamente que tener un día feriado más es una gran oportunidad para Mar del Plata y y sobre todo el 12 de octubre, que es una fecha tradicionalmente muy potente en nuestra ciudad”, sostuvo el presidente del Emtur, Bernardo Martín.

La posibilidad de trasladar el feriado del 12 de octubre quedó habilitada este jueves, luego de un decreto presidencial donde se autorizó que los feriados movibles que caigan sábado o domingo puedan ser trasladados al viernes anteriores o lunes posterior.

La Ley 27.399 que regula los feriados establece que los feriados movibles que coinciden con los martes y miércoles se trasladarán al lunes anterior y los feriados nacionales que coincidan con jueves y viernes, al día lunes siguiente.

“Si bien la citada ley no contempló una regla específica para los casos en que los feriados trasladables caigan en días sábado o domingo, no puede interpretarse que en estos supuestos dichos feriados deban ser considerados inamovibles, porque ello desvirtuaría la naturaleza que les ha acordado el legislador”, narró el gobierno en los considerandos del decreto.