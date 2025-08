Fórmula 1 rompe récords en Hollywood: la película de Brad Pitt ya es histórica

La película de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt ha causado un verdadero furor en los cines del mundo. Desde su estreno en 2025, el film ha recaudado más de 546 millones de dólares, superando incluso a Guerra Mundial Z y convirtiéndose así en la película más taquillera de la carrera del actor estadounidense. Pero eso no es todo: la cinta también amenaza con romper otro récord, esta vez en el ámbito deportivo.

Con el heptacampeón Lewis Hamilton como productor ejecutivo, "F1: The Movie" se posiciona como una de las producciones más exitosas de la historia en el género deportivo. Solo la separan unos pocos millones del primer puesto, actualmente en manos de la película animada Cars 2, que ostenta una recaudación de 560 millones de dólares a nivel mundial. La comparación, aunque polémica por el género infantil y animado de Cars 2, es inevitable.

Además del éxito en taquilla, la película también se convirtió en un fenómeno en el streaming. Su llegada a Apple TV marcó un nuevo récord para la plataforma, superando a grandes producciones como Napoleón (218 millones) y Los asesinos de la luna (157 millones), dirigida por Martin Scorsese. En todos los frentes, el film que mezcla velocidad, drama y realismo, se posiciona como un fenómeno global.

El impacto cultural y comercial de esta película va más allá de los números. La presencia de Brad Pitt en el rol principal y la participación directa de figuras como Hamilton, le dieron una legitimidad y una conexión real con el universo de la Fórmula 1, algo que no siempre ocurre con películas deportivas. La trama, que refleja el detrás de escena del automovilismo de élite, ha logrado capturar tanto a los fanáticos como a los espectadores casuales.

En el ranking de las películas deportivas más taquilleras de todos los tiempos, F1: The Movie ya supera a títulos icónicos como The Karate Kid, Creed III, Ford vs Ferrari y Rocky. La lista está dominada por películas animadas como Cars y comedias asiáticas como Yolo o Hello Mr. Billionaire, lo que resalta aún más el mérito de esta producción centrada en el automovilismo profesional.

Las películas de deportes más taquilleras:

1- Cars 2 $560,155,383

2- F1: The Movie $546,167,983

3- Cars $461,630,558

4- Yolo $429,848,790

5- Pegasus 2 $423,162,668

6- Cars 3 $383,541,369

7- Hello Mr Billionaire $367.0m

8- The Karate Kid $351,774,938

9- The Blind Side $305,705,794

10- Dangal $305,149,461

11- Creed III $276,148,615

12- Rocky III $270,000,000

13- Space Jam $250,180,384

14- Million Dollar Baby $231,928,227

15- Rocky $225,000,000

16- Ford v. Ferrari $224,390,706

17- Creed II $214,215,889

18- Rocky 2 $200,182,160

19 The Longest Yard $191,558,505

20 Creed $174,167,581

Con el mercado internacional aún activo y nuevas semanas por delante en cartelera, no sería extraño que "F1: The Movie" termine por superar a Cars 2 y se convierta en la película deportiva más taquillera de la historia. Si eso sucede, será un nuevo triunfo no solo para el cine, sino también para la Fórmula 1, que sigue ganando espacio fuera de las pistas.