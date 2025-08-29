Aberrante: la drogó, la prostituyó y le grabó su inicial en las partes íntimas

“Aristas horribles” y “algo no visto en mucho tiempo”. Así describieron los propios investigadores a la causa que permitió detener a un hombre acusado de drogar a una joven, golpearla, explotarla sexualmente y tatuar su inicial en las partes íntimas de la víctima.

A partir del pedido de la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, la Justicia de Garantías a cargo de Graciela Trill avaló la realización de un allanamiento en dos departamentos del complejo habitacional SOIP donde rescataron a una joven de 20 años que fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). "Quedó internada y aún no puede prestar declaración", dijeron las fuentes consultadas por este medio.

La víctima quedó internada en el Higa.

La investigación comenzó a partir de un llamado al 911 que dio cuenta denunció que tres mujeres eran explotadas económica y sexualmente por un sujeto en dos departamentos. Ese testimonio agregó que el sujeto les proveía droga y vivienda a las mujeres que no tenían otro lugar donde ir.

Durante el allanamiento secuestraron celulares, una computadora, otros elementos de almacenamiento y una máquina de hacer tatuajes, Ese último elemento coincide con la declaración de una víctima, que dijo haber sufrido golpizas y que el imputado le tatuó la letra "F" en sus partes íntimas.

Del operativo, encabezado por el auxiliar letrado Emiliano Fortunato, participó personal de la Dirección de Crimen Organizado de la provincia y del área Trata de personas del Ministerio de Justicia. “Se secuestraron muchos elementos que confirman la hipótesis fiscal sobre el grado de vulnerabilidad de la mujer y la explotación a la que era sometida”, dijeron las fuentes consultadas por 0223.

A la espera de poder prestar declaración, la detención del imputado dio tranquilidad a la víctima, quuen fue trasladada al hospital. “Entendemos que hay otras víctimas potenciales de este hombre y esperamos poder dar con ellas”, agregaron.